Sanità nel Vibonese, Schiavello avverte i sindaci delle Serre: “L’ospedale ‘San Bruno’ rischia di essere il serbatoio per lo ‘Jazzolino’”

Il presidente della Conferenza dei sindaci Maria Limardo ha convocato per martedì alle 16 il Comitato di rappresentanza per discutere sulla situazione della Sanità provinciale. L’iniziativa è seguita con sospetto dal presidente del Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” Fioravante Schiavello che nella “necessità di riorganizzare la rete ospedaliera provinciale” riscontra motivi di preoccupazione e ribadisce che “il ruolo dei sindaci delle Serre (Serra San Bruno, Spadola, Brognaturo, Simbario, Vallelonga, San Nicola da Crissa, Mongiana, Fabrizia, Nardodipace, Arena, Dasa’, Acquaro, Sorianello, Soriano, Gerocarne, Pizzoni e Vazzano) non deve essere di rassegnazione e di sudditanza ma deve essere vigile e rivoluzionario a fronte di decisioni che lasciano presagire il peggio”.

“Non vorrei fare la cassandra – afferma Schiavello – ma se il problema principale è la carenza di personale medico nei tre ospedali della provincia e l’ospedale ‘Jazzolino’ di Vibo, giustamente, è considerato come l’ospedale più importante del territorio, è logico considerare che, atteso che i concorsi per reclutare nuovo personale vanno deserti, i medici da qualche parte bisognerà pur prenderli”.

Da questa considerazione scaturisce un avvertimento per i sindaci delle Serre, che vengono invitati ad “alzare le antenne”, perché “il nostro ospedale, già carente di suo’ potrebbe essere utilizzato come serbatoio per altre strutture”.