Sanità nel Vibonese, Mirabello: “Cotticelli ha preso coscienza, subito lo sblocco dei concorsi”

“Registro con soddisfazione la immediata presa di coscienza, e la conseguente concreta disponibilità manifestata dal generale Saverio Cotticelli nel corso della riunione straordinaria che questa mattina si è tenuta con una delegazione del Partito Democratico di Vibo Valentia guidata dal sottoscritto”.



Ad affermarlo è il presidente della Commissione Sanità Michele Mirabello, secondo il quale “di fronte ad una articolata discussione che ha riportato all’evidenza quello che può definirsi un vero e proprio caso Vibo, il generale Cotticelli ha voluto immediatamente procedere allo sblocco di importanti provvedimenti che riguardano nello specifico i concorsi per i medici di chirurgia, pediatria ed ortopedia, e soprattutto lo scorrimento della graduatoria per gli operatori socio sanitari”.

“Per quest’ultima importante vicenda – sostiene Mirabello – sin da oggi ripartirà una procedura finalizzata a riportare per come da iniziale decreto a 65 le unità assegnate all’Azienda di Vibo Valentia integrando fino alla concorrenza le 48 postazioni già in fase di contrattualizzazione.

Dall’incontro dunque – conclude – scaturisce qualche prima buona notizia e si riprende il percorso finalizzato alla normalizzazione di una sanità, quella vibonese, che fatica ad oggi a fornire risposte, diritti e servizi ai cittadini mediante la immediata immissione di forze ed energie indispensabili a questi fini”.