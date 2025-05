Sanità, Mattiani: “Procedono spediti gli interventi programmati”

È tutto pronto per la riapertura di Radiologia presso la Casa della Comunità di Palmi ove, in locali accoglienti e rinnovati, verranno installati mammografi, ecografi e software all’avanguardia. Su questo nuovo risultato raggiunto è intervenuto il consigliere regionale Giuseppe Mattiani che già mesi addietro aveva dato notizia dell’approvazione del progetto esecutivo e dell’affidamento dei relativi lavori:

“Procedono spediti gli interventi infrastrutturali programmati in tutta la provincia di Reggio Calabria. Anche per la riapertura di radiologia presso la Casa della Comunità di Palmi ci siamo. I lavori sono terminati e tra qualche giorno i cittadini potranno di nuovo, finalmente, usufruire di ulteriori e importanti servizi sanitari. Si tratta di un reparto moderno e accogliente ove sono stati installati mammografi, ecografi, software all’avanguardia e tecnologie di nuova generazione, in grado di evidenziare particolari sospetti clinici”.



Una importante notizia quella che ha voluto comunicare il consigliere regionale che aggiunge:

“Avevamo assunto un altro impegno che abbiamo mantenuto nell’unico modo che conosciamo, lavorando sodo senza proclami e arrivando al risultato. Ricordo bene quando prima del nostro arrivo radiologia veniva chiusa, così come il punto di primo intervento e ricordo altrettanto bene quando veniva eliminato anche il servizio 118 con ambulanza. Oggi grazie al nostro lavoro non è più così. E fa piacere che insieme a me, a noi, gioiscano quegli stessi rappresentanti istituzionali che fino a qualche giorno fa ci attaccavano sulla stampa e, invece, oggi cercano di attribuirsi meriti che, purtroppo per Loro, non hanno neanche in minima parte. La Casa della Comunità di Palmi è un modello regionale per la sanità territoriale ove oltre agli innumerevoli poliambulatoriali presenti, vi è una nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet) con ambulanza h24 e nuovi locali funzionali alle esigenze del servizio e nuovi spazi riservati ai mezzi di soccorso. Ma non solo. È stata costituita l’Aggregazione Funzionale Territoriale in sede unica che sta contribuendo a dare importanti risposte alle richieste di assistenza dei cittadini. Sempre presso la Casa della Comunità davvero tra pochissimo tempo verranno avviati i lavori di ristrutturazione per un investimento previsto pari a circa 2,5 milioni di euro. Tutto questo contribuirà a fornire risposte più efficaci ai cittadini della Piana di Gioia Tauro e si inserisce nel più esteso piano di ricostruzione della sanità ospedaliera e territoriale che il Presidente Roberto Occhiuto sta ponendo in essere nell’intera Regione Calabria”.

Proprio su quest’ultimo aspetto Mattiani ha voluto tracciare un bilancio sullo stato attuale dall’impegno che Regione Calabria insieme all’Asp di Reggio Calabria stanno portando avanti per cambiare le sorti della sanità territoriale nella piana di Gioia Tauro e dell’intera Provincia di Reggio Calabria:

“Vanno smentite le continue bugie che quotidianamente vengono diffuse. Gli investimenti che abbiamo previsto in sanità verranno portati a termine. Tutti. In tantissimi casi sono già iniziati i lavori di case e ospedali di comunità. Penso a Cittanova e ad Oppido Mamertina ad esempio, ma anche Siderno, Gerace, Caulonia, Bova. Nei prossimi giorni si procederà con la consegna dei lavori di ristrutturazione di altre strutture i cui progetti esecutivi sono già stati approvati. Come già detto in precedenza, non stiamo lasciando nulla al caso e stiamo lavorando attivamente per potenziare le strutture sanitarie presenti su tutto il territorio. Anche le nuove Cot sono attive sul territorio. Penso a Taurianova. Si tratta di strutture che si occupano della presa in carico del paziente e sono dotate dei mezzi tecnologici che garantiscono il controllo remoto dei dispositivi di telemedicina forniti ai pazienti, sostenendo lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari coinvolti nella cura e costituendo un punto di riferimento che seguirà le attività anche in caso di proseguimento delle cure e della terapia/assistenza post ospedaliera».

E ricorda:

“È incessante il nostro impegno e non ci fermiamo qui. Il rafforzamento della sanità territoriale va di pari passo con la ricostruzione del sistema ospedaliero che stiamo conducendo. Gli Ospedali di Polistena, Gioia Tauro, Reggio Calabria Melito Porto Salvo, Locri sono e saranno oggetto di sempre maggiori interventi di ammodernamento sul piano strutturale e tecnologico. Senza dimenticare il Nuovo Ospedale della Piana che, non a parole o per sentito dire come fanno alcuni, a brevissimo comincerà a sorgere. Anche in questo caso abbiamo fatto una scelta di serietà, quella serietà che contraddistingue la nostra azione: niente proclami. I cittadini meritano di vedere un cantiere aperto e un’opera in costruzione nel più breve tempo possibile. E così sarà”.

Nei suoi ringraziamenti Mattiani ha voluto anche ricordare i tecnici regionali e dell’azienda sanitaria reggina:

“Ringrazio il presidente Occhiuto per il grande lavoro che sta portando avanti e il Dipartimento Sanità e Welfare con tutti i nostri tecnici regionali, il direttore generale dell’Asp d Reggio Calabria, Di Furia, Salvatore Barillaro, Direttore del Distretto Tirrenico, che con grande competenza e impegno sta contribuendo in maniera determinante a questa cambio di rotta e tutti i tecnici dell’Asp di Reggio Calabria che con grande determinazione lavorano costantemente per dare esecuzione sul territorio alla programmazione dei servizi sanitari”.