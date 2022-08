Sanità, la Regione va a caccia di specializzandi. Guccione (PD): “Clamorosamente in ritardo”

“Doveva essere questo il primo atto della stagione Occhiuto e dell’amministrazione commissariale Occhiuto. La manifestazione pubblica per gli specializzandi così da rinforzare per davvero la sanità di Calabria. Che dire, meglio tardi che mai”.

Così, in una nota, il responsabile nazionale sanità del PD Carlo Guccione.

“Davvero strano – continua Guccione – che questa manifestazione pubblica sia arrivata proprio ora. Clamorosamente in ritardo e chiaramente in relazione alla scivolata compiuta con la convenzione cubana”. “In ogni caso – conclude Guccione – è sempre meglio provare a correggere i gravi errori commessi che perseverare negli scempi”.