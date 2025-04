Sanità in codice rosso, sabato a Vibo Valentia l’iniziativa del movimento “Liberamente progressisti”

“La sanità in codice rosso. Tra commissariamento e diritti negati”, per una “contronarrazione di un miracolo che non c’è”. È il titolo dell’iniziativa promossa dal movimento “Liberamente progressisti”, guidato dal consigliere regionale e presidente del Gruppo misto a Palazzo Campanella, Antonio Lo Schiavo, per il prossimo sabato 12 aprile a Vibo Valentia, alle ore 17all’Hotel 501.

L’iniziativa fa seguito al Consiglio regionale dell’8 aprile che ha avuto come unico punto all’ordine del giorno il dibattito sulla sanità calabrese, con l’informativa in aula del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, nel corso del quale, il capogruppo del misto Lo Schiavo, con un articolato intervento, ha messo in evidenza, numeri e dati alla mano, le tante criticità che ancora affliggono il sistema sanitario regionale a dispetto di un racconto da parte della maggioranza che celebra i “risultati senza precedenti” della gestione Occhiuto.

Al dibattito di sabato, che avrà la formula del talk, prenderanno parte esponenti del mondo della sanità e della politica, per un incontro che vuole essere un momento di dialogo e confronto, franco e al tempo stesso propositivo, per denunciare le carenze ma anche per disegnare una prospettiva di reazione allo stato delle cose.

Dopo i saluti da parte del sindaco della città Enzo Romeo, del vicesindaco e medico Loredana Pilegi, del segretario regionale di Sinistra italiana Fernando Pignataro, del consigliere regionale del Partito democratico Raffaele Mammoliti e del consigliere comunale di Reggio Calabria, portavoce del movimento La Strada, Saverio Pazzano, sarà il direttore de “L’Altravoce – Il Quotidiano del Sud”, Massimo Razzi, a condurre il talk che vedrà la partecipazione dell’attivista per i diritti nella sanità Marisa Valensise, del medico del 118 e referente provinciale Confsal Vibo Valentia Alessia Piperno, del medico e scrittore Santo Gioffrè, dell’ex presidente della Regione Mario Oliverio. Le conclusioni saranno affidate al promotore dell’iniziativa Antonio Lo Schiavo.