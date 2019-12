Sanità in Calabria: si va verso la stabilizzazione dei precari

Oggi pomeriggio il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il ministro ha informato Oliverio dell’avvenuta presentazione al Senato di un emendamento alla Legge di Stabilità in direzione della soluzione del problema del precariato nella sanità. Con questa proposta vengono accolte le indicazioni avanzate a più riprese dal presidente della Regione, nelle settimane scorse, per la soluzione del problema dei precari allargando le maglie della legge Madia e prorogando la scadenza del possesso dei requisiti per la stabilizzazione dei lavoratori. “Ringrazio –afferma Oliverio- il ministro Speranza per aver accolto la nostra richiesta di stabilizzazione del precariato nella sanità attraverso una proposta integrativa alla legge di stabilità. È un passo importante in avanti a cui mi auguro si accompagni lo sblocco pieno delle assunzioni del personale medico e sanitario nelle strutture ospedaliere e territoriali della Calabria”.

“È questa –conclude il presidente della Giunta regionale- la prima condizione necessaria alla fuoriuscita della sanità calabrese dallo stato di sofferenza a cui è stata portata dalla gestione commissariale in questi anni”.