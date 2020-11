Sanità in Calabria, l’annuncio di Strada: “Definito l’accordo tra Emergency e Protezione civile”

“Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto”.

Gino Strada annuncia un nuovo percorso per la Sanità calabrese, terremotata dalle vicende concernenti il commissariamento ed in perenne attesa di una svolta. “Ringrazio il Governo – sostiene Strada – per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”.

In precedenza, in riferimento all’ipotetica nomina di Strada a commissario, il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì aveva commentato: “Dovranno passare sul mio cadavere”.

LE INDICAZIONI DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

“Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica in atto – dichiara il dipartimento della Protezione Civile – si è ritenuto che l’associazione Emergency possa contribuire a rispondere ad urgenti esigenze di assistenza socio-sanitaria alla popolazione, come la gestione di strutture ospedaliere da campo o il supporto all’interno dei Covid hotel, nonchè nei punti di triage delle strutture ospedaliere. Già a partire dalla giornata di mercoledì l’associazione sarà attiva sul territorio”.



SPERANZA: “VALUTEREMO CON STRADA LE MODALITÀ PER SVOLGERE L’IMPEGNO”

Sul ruolo del fondatore di Emergency è intervenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza “Cartabianca”: “Con Gino Strada ci sono state nelle ultime ore delle interlocuzioni importanti e io credo che il suo contributo sarà sicuramente importante per questa sfida in Calabria. Nelle prossime ore valuteremo con lui e con la sua squadra quali saranno le modalità più opportune per svolgere questo impegno”.