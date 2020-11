Sanità in Calabria: Conte ha contattato Gino Strada

Movimento 5 Stelle e Sardine stanno spingendo sul suo nome ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto il primo passo. Quella di Gino Strada Commissario alla Sanità in Calabria non è più un’ipotesi peregrina e si sta rafforzando ora dopo ora.

Da Palazzo Chigi fanno sapere, infatti, che il Premier ha contattato il fondatore di Emergency per proporgli l’incarico, dopo la sventurata conclusione del mandato affidato al Generale Saverio Cotticelli e l’indifendibile scelta di nominare Giuseppe Zuccatelli, negazionista in merito alla Covid-19 e già balzato agli onori della cronaca nazionale per uscite improvvide che non lo rendono adatto al ruolo da ricoprire.