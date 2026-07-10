Sanità, il PD Calabria sull’ultimo monitoraggio Lea: “Basta propaganda, certificato il fallimento della destra”

“I dati sui Lea smentiscono le narrazioni trionfali del centrodestra e mostrano che la Calabria è purtroppo l’ultima in Italia nella loro erogazione”. Lo si legge in una nota del PD Calabria, a proposito dell’ultimo monitoraggio nazionale sui Livelli essenziali di assistenza. “Dopo sei anni e mezzo di amministrazione della destra in Calabria e i quasi quattro anni del governo nazionale di Giorgia Meloni, questo risultato – osservano i dem calabresi – ha i suoi responsabili politici. La propaganda delle destre ha finora raccontato una sanità in ripresa, ma i dati ufficiali certificano che la Calabria resta in fondo alla classifica nazionale”.

“Non bastano gli annunci”, dichiara il senatore Nicola Irto, segretario del PD Calabria, che avverte: “I calabresi stanno subendo l’incapacità manifesta della destra nazionale e regionale”. “I Lea danno la misura della qualità del Servizio sanitario – conclude la nota dei dem – e confermano un fallimento innegabile sulla tutela della salute in Calabria”.