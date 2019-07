Sanità, il Consiglio dei ministri nomina Maria Crocco subcommissario per l’attuazione del piano di rientro

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha deliberato la conferma del dottor Saverio Cotticelli nell’incarico di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, nonché il conferimento dell’incarico di sub commissario alla dottoressa Maria Crocco, a norma dell’articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall’articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare, in particolare, la legge della Regione Calabria n. 14 del 31/05/2019, recante “Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005)”, in quanto una norma in materia di personale regionale viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.