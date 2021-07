Sanità, Figliucci e Regio si appellano alla commissaria Bernardi: “Potenziare il Pronto soccorso di Serra e attivare la seconda ambulanza”

“La tutela della salute costituisce una priorità irrinunciabile per la nostra comunità e, visto l’impegno profuso dalla commissaria dell’Asp di Vibo Valentia Maria Bernardi, abbiamo deciso di chiederle un incontro al fine di approfondire le criticità esistenti e adottare le soluzioni più adeguate”.

I consiglieri di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio hanno intenzione di avanzare delle “proposte costruttive per potenziare i servizi sanitari” ed evitare “spiacevoli disagi, come i ritardi nell’arrivo dell’ambulanza sui luoghi in cui sono stati avvertiti malori o si sono verificati infortuni, che minano la fiducia dei cittadini e danneggiano l’immagine del comprensorio anche dal punto di vista turistico”.

“Abbiamo appreso dalla stampa – sostengono gli esponenti di minoranza – dell’attivazione di una postazione fissa di 118 a Vibo Marina e riteniamo che la stessa attenzione possa essere dedicata al territorio montano. Sappiamo che la dottoressa Bernardi è una professionista sensibile e disponibile e che certamente ascolterà con interesse le richieste che vogliamo sottoporle”.

“La viabilità non efficiente delle zona interne – aggiungono – impone interventi mirati e capaci di garantire maggiore sicurezza nell’immediatezza. Alla dottoressa Bernardi, in particolare, chiederemo di valutare un rafforzamento del Pronto soccorso dell’ospedale ‘San Bruno’, la reale attivazione della seconda ambulanza e dell’elisoccorso notturno. Non si tratta di obiettivi irraggiungibili – concludono – ma di esigenze di una comunità che vuole definirsi civile e che vuole vedersi riconosciuti i suoi sacrosanti diritti”.