Sanità, Ferro: “Diritti dei cittadini vanno difesi, c’è incapacità della politica regionale”

“Sono accanto ai cittadini di Castrovillari, che domani manifesteranno presso l’ufficio del Commissario alla Sanità insieme alle forze politiche e sociali per chiedere azioni concrete perché venga garantito il diritto alla salute in quel territorio”.

È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro che ritiene l’iniziativa “una battaglia che passa dalla difesa dell’ospedale di Castrovillari, un presidio spoke che soffre diverse problematiche che non consentono di erogare importanti servizi”. “Di fronte ad una incapacità della politica regionale di rappresentare le istanze e difendere i diritti fondamentali dei cittadini – sostiene Ferro – come Fratelli d’Italia siamo al fianco di una intera comunità che si è mobilitata per difendere la possibilità di avere un presidio ospedaliero efficiente e capace di assicurare cure adeguate ai pazienti”.