Sanità, convocata la Conferenza dei sindaci: nessun riferimento agli ospedali di Serra e Tropea

Il presidente della Conferenza dei sindaci Maria Limardo ha convocato gli omologhi per oggi alle 16 per discutere dello “stato di attuazione deliberato n. 34/2019 del Consiglio comunale di Vibo Valentia”, delle “criticità del presidio ospedaliero di Vibo Valentia” e della “situazione della costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia”. Dunque, tutte tematiche connesse alla sanità del capoluogo di provincia, mentre non si fa alcuno specifico riferimento agli ospedali di Serra San Bruno e Tropea.