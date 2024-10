Sanità, Comito: “Tanto da fare ma con Occhiuto cambio di passo”

“Agenas oggi, nel report relativo ai dati del Programma nazionale esiti sulle performance degli ospedali italiani, indica la Calabria come la vera sorpresa. In meno di tre anni il presidente e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, ha saputo invertire un trend che vedeva la nostra Regione perennemente fanalino di coda in tutti gli indicatori dei livelli essenziali di assistenza. Nonostante ci sia ancora tanto da fare nel sistema e nella rete dei nostri presidi ospedalieri, è del tutto evidente il nuovo cambio di passo che la Regione ha impresso per dare finalmente ai calabresi una sanità migliore”.



Ad affermarlo Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria, che non manca poi di sottolineare i grandi progressi che la Regione sta compiendo anche in merito alla costruzione dei nuovi ospedali: “Sia sufficiente prendere ad esempio Vibo Valentia, dove il cantiere sta andando avanti in maniera decisa e dove presto si arriverà all’approvazione del progetto definitivo. Tutto questo – conclude Comito – a fronte di un centrosinistra inadeguato, il cui principale cruccio sembra essere quello di denigrare l’amministrazione regionale. Per fortuna i calabresi possono invece contare, e per molti anni ancora, su una Giunta regionale e una maggioranza di centrodestra che con impegno e caparbietà raccoglie risultati”.