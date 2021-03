Sanità. Calabria Resistente e Solidale ricostruisce gli ultimi 11 anni: “Per questa martoriata terra al peggio non c’è mai fine”

“Correva l’anno 2010, il centrodestra – rievoca ‘Calabria Resistente e Solidale’ esce vincente dalle consultazioni regionali e viene incoronato presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti.

Dopo una lunga militanza nel sindacato Anaao Assomed, nel giugno 2010 la Giunta regionale Scopelliti nomina il dottor Gianluigi Scaffidi Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie; ancora nel giugno 2010, sempre Scopelliti, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, gli conferisce l’incarico del Settore ‘Area Staff’. Un mese dopo, Scopelliti nomina Scaffidi Dirigente di Settore del “Piano di Rientro” dal debito sanitario e nel 2012 gli proroga l’incarico”. “Vogliamo ricordare – prendono posizione i rappresentanti di ‘Calabria Resistente e Solidale – che lo smantellamento del Servizio Sanitario pubblico calabrese, a tutto vantaggio di quello privato, inizia proprio con Scopelliti e con il Dirigente del Piano di Rientro dal debito Scaffidi. I nefasti risultati di queste politiche dei tagli indiscriminati che hanno prodotto una vera e propria macelleria del diritto alla salute, sono alla base dello sfascio della sanità calabrese che oggi con la pandemia si traduce in un vero atto criminale contro i calabresi. Dopo il suo trascorso nel centrodestra, Scaffidi diviene il collaboratore del M5S in materia sanitaria. In conseguenza di questa ‘collaborazione’, nel 2019 viene designato, dall’allora ministra Grillo, come futuro Commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Ma dopo la bagarre nell’aula di Montecitorio, conseguenza delle accuse delle opposizioni di conflitto di interesse della deputata Dalila Nesci, la sua nomina va in fumo. Nel 2020, in piena pandemia, viene nominato dalla ‘residente Santelli a far parte, come professionista, della Task Force Operativa COVID- 19. L’11 marzo 2021, il Commissario ad acta della sanità in Calabria Guido Longo nomina Gianluigi Scaffidi Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La nomina giunge a conclusione del commissariamento disposto dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Purtroppo, per questa martoriata terra al peggio non c’è mai fine”. “Noi – rivendicano i componenti di ‘Calabria Resistente e Solidale – lavoriamo per costruire un’alternativa sociale e politica in Calabria che spazzi via questo sistema politico incapace e corrotto, che metta fine alla pessima esperienza dei commissari e dei consulenti buoni per tutte le stagioni e punti sulla gestione trasparente e democratica di un sistema sanitario pubblico forte, capillarmente diffuso e pienamente corrispondente al diritto alla salute dei cittadini. Una rivoluzione democratica con de Magistris Presidente!