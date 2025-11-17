Sanità calabrese, il PD: “Parole gravi dal ministro Schillaci”

“Se il ministro Orazio Schillaci considera l’uscita della Sanità calabrese dal commissariamento un problema tecnico a lui estraneo, allora è evidente che il governo nazionale non ha alcuna intenzione di assumersi le proprie responsabilità sulla gestione del Piano di rientro e sul dramma sanitario che da oltre 15 anni colpisce la nostra regione”. Lo afferma in una nota il PD Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, a proposito delle dichiarazioni rese dal ministro della Salute nel corso degli Stati generali della medicina digitale all’Università della Calabria. “Tramite il ministro della Salute, il Governo – accusa il PD – nega la gravità di una situazione che ha prodotto ingiustizie, sofferenze e un crollo senza precedenti del diritto alla salute.

Il Governo centrale, dopo aver annunciato a più riprese un imminente ritorno alla gestione ordinaria, si smarca dalle promesse fatte in campagna elettorale dalla stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e fa intendere che la Calabria continuerà a pagare un prezzo altissimo”. Il Pd sottolinea che “il Piano di rientro e il regime commissariale derivano soprattutto da un’ingiustizia enorme, cioè la scelta dello Stato di trasferire alla Calabria, da oltre 25 anni, risorse nettamente inferiori rispetto ai bisogni reali di cure e di assistenza nel territorio regionale”. “Il ministro Schillaci – aggiungono i dem calabresi – non può lavarsene le mani e scaricare la responsabilità sul ministero dell’Economia, né può farlo il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che da tre anni guida il settore in qualità di commissario e continua a difendere un governo che – conclude la nota del Pd – non intende cambiare una sola virgola”.