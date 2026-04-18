Sanità, Baldino (M5S): “PNRR in ritardo, Calabria caso emblematico. Fondi persi e territori senza servizi”

“A pochi mesi dalla scadenza del 30 giugno 2026 la riforma della sanità territoriale prevista dal PNRR è in grave ritardo. I dati nazionali parlano chiaro: su 1.715 Case della Comunità solo 66 sono pienamente operative, mentre per gli Ospedali di Comunità nessuna struttura ha tutti i servizi attivi. Doveva essere la svolta per avvicinare la sanità ai cittadini, invece rischia di trasformarsi nell’ennesima occasione mancata per responsabilità del centrodestra oggi alla guida della maggior parte delle Regioni.

E mentre a livello nazionale si accumulano ritardi e si rischia di non centrare gli obiettivi europei, in Calabria si aggiunge un’aggravante. La prima notizia dopo la fine del commissariamento è un progetto finanziato e mai realizzato: l’ex ospedale di San Marco Argentano che doveva diventare Casa della Salute sarà sostituito dal nulla. Lo certifica la stessa Regione. I fondi c’erano, oltre 8 milioni di euro, ma sono stati persi. Lo stesso destino riguarda la Casa della Salute di Cariati. Strutture previste, annunciate, finanziate e poi lasciate incompiute sono una fotografia delirante per la sanità. Nel 2010 sono stati chiusi 18 ospedali in Calabria in nome dell’efficienza e nonostante le risorse disponibili non si realizzano nemmeno i servizi alternativi. Il risultato è: territori senza assistenza e pronto soccorso sempre più sotto pressione. Il PNRR doveva costruire la sanità di prossimità. Così rischia di lasciare solo cantieri mancati e cittadini senza risposte”, così in una nota la vicepresidente M5S Vittoria Baldino.