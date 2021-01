Sangue sulle strade calabresi: un’altra persona è morta in un incidente stradale

Un veicolo, autonomamente, è uscito fuori strada, e nell’impatto, una persona ha perso la vita ed altre due sono rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, al km 254,150, in direzione Salerno, nel territorio comunale di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire la rimozione del mezzo e la pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. A perdere la vita è stata una giovane di appena 19 anni che si trovava a bordo di un’autovettura in compagnia di altri tre ragazzi, due dei quali hanno riportato ferite.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.