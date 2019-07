San Nicola da Crissa, tutto pronto per la festa per la Madonna del Santissimo Rosario

L’ultima domenica di luglio, come da tradizione, si celebra la festa della Madonna del Santissimo Rosario a San Nicola da Crissa. Nello specifico i festeggiamenti sia religiosi che civili interesseranno la settimana che va dal 22 al 28 luglio.

La festa, molto sentita dal popolo sannicolese, richiama nel piccolo sobborgo molte persone dei paesi limitrofi e numerosi emigrati da tutte le parti del mondo. Il programma della festa è stato predisposto dalla Confraternita del Santissimo Rosario, sotto la guida del priore Vito Carnovale e del parroco padre Michele Cordiano. Per quanto concerne l’aspetto religioso, si svolgerà un settenario, con la celebrazione della Messa solenne ogni sera alle ore 18:30, presso la chiesa del Santissimo Rosario. Il tutto culminerà con la Messa di domenica 28 luglio alle ore 18:00 nella parrocchia “Maria Santissima Annunziata” e a seguire ci sarà la processione con la statua della Vergine portata per le vie del paese da più di 200 confratelli, rigorosamente in uniforme, e al termine la “classica litania”. Davvero commovente il canto della litania durante il quale i confratelli alzano a braccia la statua della Beata Vergine del Santissimo Rosario. Questo gesto sta a simboleggiare la superiorità della Madre celeste, alla quale tutti si aggrappano per esaudire le loro preghiere. Di particolare rilievo sarà la giornata di venerdì 26 luglio, con lo svolgimento del VII° Raduno delle Confraternite. Molto sentito e partecipato dalle confraternite della zona, è diventato negli anni il più grande raduno a livello vibonese. È molto toccante vedere confratelli con diverse insegne e uniformi, uniti sotto di lei unica Madre. Dal punto di vista civile, ci sarà una settimana ricca di eventi a partire da lunedì con l’animazione per bambini martedì giovedì e venerdì karaoke in piazza, mercoledi 24 luglio lo spettacolo di musica popolare itinerante con Fortunato Stillittano. Il clou della settimana sarà sabato 27 luglio con l’attesissimo spettacolo di musica popolare di “Cosimo Papandrea”. Domenica 28 luglio con il concerto del complesso bandistico “Santa Cecilia di Monterosso Calabro” e con l’esibizione musicale dei bambini della classe V della scuola primaria di San Nicola da Crissa, sotto la direzione del maestro Rocco Mesiano si concluderà un settenario ricchissimo di appuntamenti. Eloquente l’entusiasmo dei fedeli: “Affidandoci alla nostra vergine, invitiamo tutti a partecipare per unirsi a quell’unico grido, che echeggerà a San Nicola da Crissa: ‘Viva Maria!!!’ ”.