San Nicola da Crissa, studenti entusiasti per il progetto “Insieme RicicliAMO e RealizziAMo”

Il progetto curriculare ed extracurriculare “Insieme RicicliAMO e RealizziAMo” è stato svolto dagli alunni nell’anno scolastico appena trascorso e inserito nel PTOF dai docenti della scuola primaria di San Nicola da Crissa facente parte dell’Istituto comprensivo di Vallelonga guidato dalla dirigente Eleonora Rombolà. Il ruolo di referente è stato svolto dalla professoressa Michela Condello. Il progetto nasce dall’esigenza di sensibilizzare i bambini alla consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato; di proporre uno stile di vita nuovo, che consenta di superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo; di rispettare le regole, per la tutela del mondo e delle sue risorse naturali ed energetiche.

L’itinerario educativo-didattico muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda, attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, stimolando la creatività e la capacità di progettare e ideare nuove forme con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta differenziata. In particolare, si è fatto uso di tappi di plastica di diverse forme e colori, bottiglie e altro, che hanno dato vita a dei grandissimi pannelli che hanno abbellito la facciata della scuola primaria di San Nicola da Crissa. I bambini hanno imparato a dare unnuovo valore al rifiuto. “Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato”: è stato il motto.

La scuola è diventata un’aula ecologica in cui i bambini hanno sperimentato attraverso attività di laboratorio ed esperienze dirette quanto si può ottenere dalle varie trasformazioni e quanto ci si può anche divertire riusando in maniera creativa i materiali. Le discipline coinvolte sono state: italiano, arte, scienze, tecnologia, matematica in particolare con l’utilizzo del coding, strumento didattico che consente di sviluppare la creatività. Potenzialmente si può creare tutto ciò che si riesce ad immaginare. Utilizzato anche il sistema del problem solving: grazie allo sviluppo del pensiero computazionale, si acquisisce la capacità di risolvere problemi via via sempre più difficili. L’attività, particolarmente inclusiva, ha visto partecipi tutti i bambini.

I promotori hanno espresso un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale nella persona del sindaco Giuseppe Condello, che ha sostenuto il progetto.