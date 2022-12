San Nicola da Crissa, restituita la licenza del porto d’armi ad un uomo del luogo

Nel gennaio 2022 i militari del Comando Carabinieri di Sant’Onofrio, nell’ambito di un regolare servizio di perlustrazione, hanno sottoposto a perquisizione – ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4 L. 152/75 – M.M. che all’occorrenza si trovava nel territorio di Stefanaconi. A seguito della perquisizione, che ha dato esito positivo, i militari hanno rinvenuto un’arma da taglio di 17 cm che, a parere dei verbalizzanti, era detenuta illegalmente, procedendo così al sequestro del bene nonché alla relativa denuncia presso la Procura di Vibo per i reati di detenzione e porto abusivo di armi.

Sulla scorta del pendente procedimento penale, l’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura di Vibo Valentia) ha notificato il provvedimento ostativo al rinnovo della licenza del porto d’armi, di cui l’indagato era in possesso.

Il ricorrente, per il tramite del proprio difensore Ilario Cosimo Tripodi del Foro di Catanzaro, ha impugnato il provvedimento sul presupposto della mancanza delle pre-condizioni normativamente poste dalla legge trattandosi di soggetto non socialmente pericoloso, nonché sulla legittima detenzione dell’arma considerate le circostanze del luogo e del tempo in cui era avvenuta la perquisizione.

Inoltre, la tesi del difensore è stata avvalorata ulteriormente da una Sentenza emessa dal Consiglio di Stato, dal cui tenore si evince che non è sufficiente una denuncia penale per poter ricavare la pericolosità sociale, piuttosto bisogna considerare, attraverso un esame prognostico generale, ulteriori fattori determinanti le condizioni personali del soggetto incriminato.

All’esito dell’istruttoria, l’Autorità di Pubblica Sicurezza, accogliendo le doglianze difensive, ha restituiro così la licenza del porto d’armi al ricorrente, legittimandola al solo fine dell’attività venatoria per come consentita dalla legge.