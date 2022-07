San Nicola da Crissa, nominata la Giunta: Cosentino vicesindaco e Malfarà assessore

Sono ormai chiari i ruoli all’interno della squadra che guiderà dal punto di vista amministrativo San Nicola da Crissa. Il sindaco Giuseppe Condello ha infatti provveduto a nominare la Giunta individuando Vittorio Cosentino come vicesindaco e Giovanni Malfarà come assessore. Si tratta di due figure esterne selezionate per arricchire la compagine amministrativa. Eletto, inoltre, il presidente del Consiglio comunale: si tratta di Daniele Marchese. I consiglieri saranno attivamente impegnati nella gestione della cosa pubblica e nell’attuazione del programma.