San Nicola da Crissa, il “Serreinfestival” presenta il libro di Doris Lo Moro “Forte come il dolore – Un caso di giustizia negata”

È “una storia di trasformazione del dolore in impegno civile e in responsabilità morale” quella che verrà raccontata domani alle 19.30 nella piazza principale di San Nicola da Crissa, dove verrà presentato il libro di Doris Lo Moro “Forte come il dolore – Un caso di giustizia negata”, evento ricadente nel “Serreinfestival”. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Condello e del presidente dell’associazione “Condivisioni” Bruno Censore, toccherà alla coordinatrice del “Serreinfestival” Maria Rosaria Franzè moderare gli interventi del presidente del progetto “Gutenberg” Armando Vitale, del sindaco di Filogaso Massimo Trimmeliti, dell’imprenditrice e responsabile regionale di Italia Viva Filomena Greco e della stessa autrice.