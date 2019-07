San Nicola da Crissa. Detenzione di arma clandestina, scarcerato Nicola Boragina

In data odierna, presso la casa circondariale di Vibo Valentia, si è svolta l’udienza di convalida a carico degli indagati Antonio Iellamo (originario di Monterosso Calabro) e Nicola Boragina (originario di San Nicola Da Crissa): il primo difeso dall’avvocato di fiducia Ercole Massara, mentre il secondo difeso dall’avvocato di fiducia Guglielmo Lentini.

“Gli indagati – secondo quanto precisa l’avvocato Lentini – erano stati tratti in arresto in Spadola, in flagranza di reato, dai Carabinieri di Serra San Bruno in data 28.06.2019 per detenzione di arma clandestina e munizioni. Il fatto è stato contestato agli indagati a seguito di una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo poichè è stata rinvenuta la predetta arma con il relativo munizionamento. Dopo la perquisizione veicolare gli operanti hanno esteso la perquisizione presso l’abitazione di entrambi gli indagati ed in quella del Iellamo hanno altresì rinvenuto 42 proiettili calibro 7,65. Gli indagati non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere sottoponendosi entrambi all’interrogatorio innanzi al Gip. Il Gip di Vibo Valentia, nella persona del dottor Giulio G. De Gregorio, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Iellamo Antonio e la scarcerazione per Boragina Nicola in accoglimento della richiesta difensiva. Il Pubblico Ministero aveva richiesto per entrambi la custodia cautelare in carcere per la presenza di gravi indizi di colpevolezza e la presenza di esigenze cautelari”.