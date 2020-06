San Luca, il testimone di giustizia Benedetto Zoccola entra in Consiglio comunale al posto di Carlo Tansi

Il testimone di giustizia Benedetto Zoccola, imprenditore casertano attivista contro il racket delle mafie, è il nuovo consigliere comunale di San Luca. Lo annuncia sulla propria pagina facebook Klaus Davi, che coglie l’occasione per dargli il benvenuto. Zoccola subentra in Consiglio comunale a seguito delle dimissioni per motivi di salute di Carlo Tansi, già candidato presidente alla Regione Calabria.