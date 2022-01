San Lorenzo, Minnella (Fiamma Tricolore) dalla parte dei cittadini: “Terza annualità Tari in 6 mesi e le strade sono infestate da ratti e immondizia”

“Lo avevamo annunciato nel mese di novembre ed è arrivato puntuale con il nuovo anno: rincaro record per la Tari anno 2021, in consegna in questi giorni, per gli abitanti del Comune di San Lorenzo che – informa Giuseppe Minnella, Segretario della locale Sezione MSI- Fiamma Tricolore – si sono visti recapitare da luglio a gennaio, in appena sei mesi, ben tre annualità (2019, 2020, 2021).



Una beffa per i cittadini di un Comune che da due anni ormai vede le proprie strade infestate dai rifiuti con una raccolta a singhiozzo a cui si aggiungono i rifiuti depositati abusivamente dall’utenza dei centri confinanti che, a seguito dell’entrata in vigore della differenziata, cerca di sfuggire al fisco. La situazione è ormai insostenibile, sia dal punto di vista sanitario che finanziario: le famiglie e le attività commerciali, le poche che ancora eroicamente resistono, si sono viste recapitare un salasso senza precedenti con aumenti attorno al 50%”.

“Nei giorni scorsi – ricorda polemicamente il dirigente missino – avevamo chiesto nuovamente, per avere chiarimenti, un incontro al Commissario prefettizio, ma la maleducazione istituzionale, ormai in voga in tanti Comuni d’Italia, vede San Lorenzo Comune capofila per distacco.

L’aumento spropositato della tariffa è da ricercarsi dunque, oltre che nell’aumento dei costi di smaltimento richiesti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dai tanti interventi straordinari che hanno un costo molto elevato per la collettività. Eppure l’ente è adempiente sia nei confronti dei pagamenti alla ditta incaricata della raccolta, sia nei confronti di Città Metropolitana. Perché riversare dunque sulle tasche dei cittadini le colpe di chi non sa amministrare, oltre al danno d’immagine per il paese? In questi giorni tanti sono i cittadini che si sono rivolti al parroco della frazione marina Don Giovanni Zampaglione in quanto esausti ed impossibilitati a pagare l’ennesimo salasso. Proprio da Don Giovanni è partito l’appello per chiedere una dilazione dei pagamenti a causa delle difficoltà economiche che in questo periodo vive tutta la comunità laurentina costretta al terzo pagamento di una cifra esosa in appena 6 mesi”.