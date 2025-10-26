San Giovanni in Fiore, Succurro accolta da una folla numerosissima dopo l’elezione in Consiglio regionale

Ha avuto una grande partecipazione la serata di ringraziamento che a San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro ha voluto dedicare ai cittadini dopo la sua elezione a consigliera regionale della Calabria.

Una folla numerosissima ha accolto la sindaca del Comune silano in un clima di festa e di forte coinvolgimento popolare. “È stata una serata straordinaria – ha dichiarato Succurro – che porterò sempre con me. Ringrazio di cuore i miei concittadini per la fiducia e per l’affetto che mi hanno dimostrato. Per me San Giovanni in Fiore rimane priorità e riferimento. C’è infatti un legame profondo che continuerà a orientare ogni mia scelta e impegno. Allo stesso tempo, bisogna continuare a lavorare per contribuire al cambiamento della Calabria”. Nel suo intervento, la sindaca ha confermato di volersi occupare di San Giovanni in Fiore ancora per molti anni e ha detto di voler dare il proprio contributo perché i calabresi, soprattutto i giovani, abbiano un futuro migliore. La serata è stata accompagnata da fuochi d’artificio e dal concerto degli Imama, band rock, originaria di San Giovanni in Fiore e del comprensorio, vincitrice del Premio Mia Martini nella categoria “Nuove Proposte per l’Europa”. In vista delle elezioni comunali della prossima primavera, la comunità ha espresso un grande affetto per la sindaca, che ha rinnovato l’impegno politico per la crescita della città e per una Calabria che, sotto la guida del presidente Occhiuto, sta vivendo una stagione di fiducia e cambiamento.