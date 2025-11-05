San Giovanni in Fiore, sopralluoghi della presidente e sindaca Succurro alla palestra del Liceo scientifico e al cantiere del nuovo Istituto agrario

La presidente della Provincia di Cosenza e sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha effettuato oggi due sopralluoghi su opere scolastiche di rilievo in fase di realizzazione nel territorio cittadino.



Il primo ha riguardato la nuova palestra del Liceo scientifico statale, intervento del valore di un milione di euro ormai in fase conclusiva. L’impianto, mai presente prima nell’istituto, consentirà agli studenti di disporre finalmente di uno spazio moderno e funzionale per l’attività sportiva.

«Con questa struttura colmiamo un’assenza storica – ha dichiarato Succurro – aggiungendo un presidio educativo e sociale a una scuola che ne era priva. A San Giovanni in Fiore stiamo dotando gli istituti di impianti sportivi moderni perché crediamo nella funzione formativa e preventiva dello sport, nella sua capacità di rafforzare i legami sociali e promuovere benessere e salute».

Il secondo sopralluogo ha interessato il cantiere del nuovo Istituto agrario statale, un investimento di sei milioni di euro. La realizzazione dell’edificio procede in modo regolare e sotto costante monitoraggio di Succurro e degli uffici di competenza.

«Stiamo seguendo quest’opera passo passo, con scrupolo e senso di responsabilità – ha spiegato Succurro – perché crediamo profondamente nel valore della formazione tecnica e nelle opportunità che questo istituto garantirà ai giovani. L’agroalimentare, il turismo, la ristorazione e la ricettività costituiscono i pilastri per il futuro della Sila e della provincia di Cosenza».

Le due opere si inseriscono in una più ampia strategia di riqualificazione degli istituti scolastici provinciali e di potenziamento delle infrastrutture educative e sportive a San Giovanni in Fiore.