San Giovanni in Fiore, sindaca f.f. Claudia Loria, denuncia: “Contro di me attacchi sessisti e odio politico sui social”

L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore rende noto che nelle ultime ore la sindaca facente funzione Claudia Loria è stata destinataria di attacchi personali, offensivi e contenuto sessista, accompagnati da toni intimidatori veicolati attraverso i social network. “Non accetteremo – dichiara la sindaca ff Claudia Loria – che la politica venga ridotta a odio, volgarità e minacce. Da tempo assistiamo a un clima pesante, alimentato online con l’obiettivo di colpire le persone, ribaltare la realtà e delegittimare l’azione amministrativa senza alcun confronto serio e democratico.

È un metodo che condanniamo con la massima determinazione, a maggior ragione quando assume un piglio sessista e intimidatorio”. L’Amministrazione comunale ha conferito mandato legale per procedere con le querele nei confronti degli autori dei messaggi diffamatori. “Da cinque anni, c’è – prosegue Loria – chi ogni giorno prova a trasformare il dibattito pubblico in ostilità personale e aggressione sistematica. Si tenta di spostare il confronto dalle scelte per il progresso di San Giovanni in Fiore alla rissa in rete, senza rispetto e limiti. Questo modo di fare avvelena la comunità e indebolisce il senso stesso della democrazia. La critica politica è legittima e necessaria, quando riguarda i fatti e le idee. Le intimidazioni, gli insulti e il sessismo sono invece atti da condannare e da contrastare. Continueremo a lavorare nell’interesse di tutti, senza – conclude Loria – lasciarci intimorire”.