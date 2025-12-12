San Giovanni in Fiore, ricco programma per le festività natalizie

“Il programma delle festività natalizie e di fine anno nasce dal desiderio, come abbiamo fatto finora con la sindaca Rosaria Succurro, di offrire alla città tanti momenti di incontro, condivisione e serenità valorizzando il lavoro delle scuole, delle associazioni e delle molteplici realtà che ogni giorno contribuiscono alla crescita cittadina”.

Così la sindaca facente funzione del Comune di San Giovanni in Fiore, Claudia Loria, presenta il programma delle iniziative che accompagneranno la città fino all’Epifania. Il programma si è aperto lo scorso 29 novembre – con la IV edizione del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore, cui il 9 dicembre ha fatto seguito l’accensione dell’albero e delle luminarie, accompagnata dai “Canti sotto le stelle” – e prosegue con una sequenza di appuntamenti per l’intero periodo natalizio: dal Presepe vivente ai concerti di Natale, dagli spettacoli scolastici ai musical, fino alle iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie, come la casetta di Babbo Natale, il Villaggio di Natale, le tombolate e gli eventi di animazione nelle piazze cittadine. Ruolo centrale è affidato alle scuole, alle associazioni e ai comitati locali, protagonisti di concerti, rappresentazioni, momenti musicali ed educativi, insieme alle tradizioni più sentite, come gli zampognari itineranti, i fuochi natalizi e gli appuntamenti legati alla Befana. “Abbiamo voluto un programma sobrio ma ricco di significato, predisposto insieme a chi vive quotidianamente la città e ne anima i luoghi”, prosegue Claudia Loria. “Il Natale – poi sottolinea – è tempo di famiglia, di comunità, di attenzione verso gli altri e di presenza nei quartieri e nelle piazze. Questo programma è un invito aperto a partecipare, a stare insieme, a riconoscersi come parte di una storia unitaria”. Le iniziative si concluderanno il prossimo 6 gennaio, con una giornata dedicata ai più piccoli tra giochi, animazione e tradizione, in piena continuità con l’indirizzo dato da Rosaria Succurro quando era sindaca.