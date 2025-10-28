San Giovanni in Fiore, proseguono spediti i lavori di riqualificazione del cimitero comunale

Procedono senza sosta i lavori di ristrutturazione del cimitero comunale di San Giovanni in Fiore.

In questi giorni il cantiere è pienamente operativo e gli interventi in corso stanno restituendo dignità e decoro al luogo, che custodisce la memoria e gli affetti di tutta la comunità.

«Abbiamo voluto dare priorità a questo intervento – dichiara la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro – perché il cimitero è legato alla nostra identità, alla storia familiare e collettiva della città. Stiamo lavorando per restituirgli ordine e pulizia attraverso opere che ne migliorano visibilmente la funzionalità e l’aspetto complessivo».



In vista delle giornate dedicate ai defunti, i lavori saranno temporaneamente sospesi per garantire la piena accessibilità a chi farà visita ai propri cari.

“Già oggi – aggiunge la Sindaca – è possibile vedere una parte significativa degli interventi realizzati, frutto di una programmazione attenta e di un impegno costante da parte dell’amministrazione comunale. Proseguiremo su questa strada fino al completamento dell’intera opera di riqualificazione, con l’obiettivo di consegnare ai cittadini un cimitero ordinato, accogliente e – conclude la Prima Cittadina – rispettoso della memoria collettiva».