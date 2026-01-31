San Giovanni in Fiore, parte la toponomastica partecipata: studenti sceglieranno nomi di strade, piazze e nuove strutture pubbliche

Il Comune di San Giovanni in Fiore avvia un percorso di partecipazione civica che coinvolgerà direttamente le studentesse e gli studenti nella scelta dei nomi di strade, piazze, parchi, scuole e asili della città. L’iniziativa riguarda anche l’intitolazione delle nuove strutture scolastiche e sportive e degli spazi urbani oggi privi di denominazione.

Ne dà notizia l’assessore comunale all’Urbanistica, Marco Ambrogio, che sottolinea la continuità del rapporto costruito negli anni con il mondo della scuola. “Rosaria Succurro – ricorda l’assessore – ha sempre avuto un rapporto privilegiato con gli studenti, dai più piccoli ai più grandi. Perciò continueremo su questa strada, valorizzando il dialogo con le nuove generazioni e rendendole protagoniste di scelte che riguardano l’identità della città”. Il percorso prevede il coinvolgimento attivo delle scuole cittadine, chiamate a proporre e discutere i nomi da attribuire ai luoghi pubblici, con un’attenzione particolare alla storia, alla cultura e alle figure che hanno segnato la vita civile e sociale della comunità. “Per l’intitolazione delle nuove strutture scolastiche e sportive, così come delle strade e delle piazze ancora senza nome, saranno i giovani a scegliere. Riconosciamo alle nuove generazioni – precisa Ambrogio – un ruolo centrale nella costruzione del futuro della città”. Secondo l’assessore, l’iniziativa ha anche un valore educativo profondo. “Riteniamo che questo percorso – sottolinea – rappresenti un’importante occasione formativa, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, la conoscenza della storia e della cultura locale e i valori della cittadinanza attiva”. Il Comune definirà nelle prossime settimane modalità e tempi del progetto, in raccordo con le istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di trasformare la toponomastica cittadina in uno strumento di partecipazione, memoria condivisa e crescita civica.