San Giovanni in Fiore, nuove mense scolastiche alla Dante Alighieri e alla Bellini. La sindaca Succurro: “Altro impegno mantenuto per la salute e il benessere dei bambini”

Sono state completate le nuove mense scolastiche all’interno degli edifici ristrutturati del plesso “Dante Alighieri” e del “Bellini”, ubicato in via 25 Aprile. Lo annuncia la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che esprime “grande soddisfazione per un risultato atteso e fondamentale per le famiglie”.

“Avevamo promesso che alle scuole rinnovate avremmo affiancato mense nuove, accoglienti e – afferma la sindaca Succurro – soprattutto a norma, poiché la salute dei nostri bambini viene prima di tutto”. Le nuove strutture sono state installate e collaudate con l’ausilio dell’Asp di Cosenza, che ha verificato spazi, impianti e protocolli di sicurezza alimentare. “Il collaudo della stessa Azienda sanitaria garantisce ai genitori che ogni ambiente risponde ai più alti standard di salubrità e comfort – prosegue Succurro – e ciò rappresenta un aspetto decisivo per una scuola moderna, sicura e capace di prendersi cura della crescita dei nostri figli”. La sindaca ricorda che “la qualità del servizio scolastico si evince nelle aule e anche nei luoghi in cui i bambini si alimentano, socializzano e vivono la loro quotidianità”. “La formazione dei nostri piccoli deve avvenire in ambienti sani e adeguati. Continueremo a investire sulla scuola, perché investire in favore dei bambini – conclude Succurro – significa costruire il futuro della città”.