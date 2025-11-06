San Giovanni in Fiore, nel fine settimana la V edizione di “Vini in Fiore”, la sindaca Succurro: “Ennesimo evento di grande richiamo turistico”

Sabato 8 e domenica 9 novembre, San Giovanni in Fiore accoglie la quinta edizione di “Vini in Fiore”, manifestazione dedicata ai vini novelli, ai prodotti dell’autunno e alla cultura enogastronomica della Sila. L’iniziativa, che vede anche la collaborazione del Gal Sila, rientra nel calendario nazionale di Città del Vino. In particolare, è nelle tappe del Wine Tourism Movement, che domenica 9 novembre presenta in tutta Italia la Giornata dedicata al turismo del vino.

“Vini in Fiore è un appuntamento identitario che valorizza il nostro territorio, le nostre produzioni, le nostre tradizioni enogastronomiche e l’ospitalità della Sila”, afferma la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro. “Siamo orgogliosi di partecipare – prosegue – al Wine Tourism nazionale come Città del Vino, di mostrare ancora una volta la bellezza della nostra comunità, la qualità dei nostri prodotti e la capacità di costruire occasioni di incontro e promozione territoriale”. Il programma prende il via sabato 8 novembre con un trekking urbano dalla centralissima Abbazia florense, con la degustazione dei sapori autunnali del territorio, il convegno “I musei di impresa tra tradizione e innovazione” nei Magazzini badiali, la gara del miglior novello aspirante sommelier con gli studenti dell’Istituto Alberghiero e, in serata, il concerto di Barbara e i suoi Spataghiacci. Domenica 9 novembre, per la Giornata nazionale del turismo del vino, sono previsti una sound walk nei luoghi gioachimiti insieme allo storico Francesco Domenico Stumpo, laboratori sensoriali, la premiazione del concorso dei vini novelli e l’esposizione dei migliori vini novelli d’Italia, con chiusura musicale della band Back Two Acoustic Duo. La manifestazione nasce dall’impegno del Comune di San Giovanni in Fiore e della Pro Loco, con la collaborazione dell’associazione BuonCaporale, guidata dal giornalista ed enologo Tommaso Caporale, già protagonista nelle precedenti edizioni delle degustazioni di olio novello e vini, dei percorsi sensoriali e delle attività divulgative. “La nostra amministrazione promuove eventi che coniugano cultura, natura ed enogastronomia, valorizzano le stagioni in Sila e sostengono turismo, accoglienza e filiere agricole locali. San Giovanni in Fiore vive un periodo di crescita culturale e di rilancio turistico. Iniziative come questa rafforzano il nostro posizionamento e – conclude Succurro – l’attrattività del nostro territorio”.