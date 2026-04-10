San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio candidato sindaco

Per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimi, Marco Ambrogio è candidato sindaco di San Giovanni in Fiore, sostenuto da una coalizione che conta otto liste. L’ufficializzazione è arrivata al termine di un’apposita assemblea cittadina di Forza Italia, che ha approvato la proposta all’unanimità.

Il crisma dell’ufficialità l’ha dato il Coordinatore provinciale di Forza Italia, Gianluca Gallo, presente in città per l’assemblea azzurra, presieduta da Rosaria Succurro, oggi Commissario cittadino del partito e consigliera regionale della Calabria. L’indicazione di Ambrogio è nata in un quadro politico già delineato a partire dall’elezione di Succurro in Consiglio regionale e rappresenta la scelta della continuità amministrativa. Attuale assessore comunale con deleghe strategiche, Lavori pubblici, Urbanistica, Bilancio e Personale, Ambrogio è figura centrale dell’azione amministrativa degli ultimi anni e perno di un’alleanza amplissima. Nel corso dell’assemblea, Gallo ha definito Ambrogio “il miglior candidato sindaco possibile” e sottolineato la necessità di rafforzare la filiera istituzionale e di presentarsi agli elettori con una proposta di grande qualità e affidabilità. La candidatura di Ambrogio sarà presentata ufficialmente alla città il prossimo giovedì 16 aprile, alle 18 al Polifunzionale di San Giovanni in Fiore. Nel corso dell’iniziativa saranno illustrate le linee programmatiche e presentate tutte le liste che sostengono Ambrogio.