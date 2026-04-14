San Giovanni in Fiore, l’Amministrazione comunale stabilizza i 18 Tis del Municipio

Il Comune di San Giovanni in Fiore ha completato l’assunzione a tempo indeterminato dei 18 Tirocinanti di inclusione sociale (Tis) già in servizio presso il municipio.

“Si tratta – dichiara l’assessore comunale al Personale, Marco Ambrogio – di un risultato importante sul piano umano e amministrativo. Questi lavoratori hanno dato un grande contributo al Comune e consentito di garantire e migliorare i servizi. Oggi riconosciamo quel lavoro e offriamo loro stabilità e prospettiva”. La stabilizzazione dei 18 Tis fa parte del potenziamento dell’organico comunale, avviato nel 2020 dall’allora sindaca Rosaria Succurro, oggi consigliera regionale della Calabria. “Le nuove stabilizzazioni – aggiunge Ambrogio – si aggiungono a quelle dei 104 lavoratori Lsu-Lpu e all’ampliamento dell’organico dei Vigili urbani e dei Servizi sociali. Stiamo rendendo il Comune più efficiente e più vicino ai cittadini”. L’amministrazione comunale conferma l’intenzione di proseguire su questa strada. “Continueremo – conclude Ambrogio – con i percorsi di stabilizzazione del personale rimasto precario, per dare certezze e futuro ai lavoratori e alle loro famiglie”.