San Giovanni in Fiore: Giuseppe Belcastro candidato sindaco

Il Comitato 18 Gennaio annuncia la discesa in campo di Giuseppe Belcastro come candidato a sindaco per le prossime elezioni comunali di San Giovanni in Fiore. La candidatura nasce sotto l’egida di un’ampia e trasversale aggregazione civica, espressione di un “campo largo”.



Punto di forza della proposta è la lista a sostegno di Belcastro, composta da un gruppo di donne e giovani professionisti.

“La nostra proposta non è una semplice coalizione elettorale, ma un patto sociale, per costruire un futuro fondato sui valori irrinunciabili della democrazia, dell’onestà, della libertà” dichiara il Comitato. “Vogliamo una San Giovanni in Fiore che sappia guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici, puntando su trasparenza, sviluppo sostenibile e inclusione, valorizzazione delle nostre energie e delle risorse locali”.

