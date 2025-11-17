San Giovanni in Fiore, al via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche al Museo demologico, la sindaca Succurro: “Nessuno deve rimanere indietro”

La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha effettuato un sopralluogo al Museo demologico, dove sono iniziati gli interventi di riqualificazione e di accessibilità per tutti. Promossi dall’Amministrazione comunale in carica, i lavori sono finalizzati a rendere il complesso museale un luogo aperto e fruibile da tutti, in linea con i principi di inclusione e pari opportunità.

Gli interventi prevedono la realizzazione di nuove pedane e percorsi accessibili, l’installazione di nuove teche e di postazioni tattili per le persone non vedenti, nonché la traduzione delle illustrazioni in linguaggio braille. Sono inoltre in corso lavori per nuovi servizi igienici e impianti completamente a norma, così da garantire standard di sicurezza e comfort elevati per il pubblico e per il personale in servizio. «La cultura – ha dichiarato la sindaca Succurro – deve essere accessibile a tutti. Nessuno deve rimanere indietro. Il nostro impegno è per rendere il Museo demologico un luogo accogliente, moderno e inclusivo in cui ciascuno, senza discriminazioni di sorta, possa vivere un’esperienza autentica e completa». Il progetto si inserisce nel più ampio programma dell’amministrazione comunale di valorizzazione dei luoghi della cultura, con particolare attenzione all’accessibilità e alla tutela del patrimonio identitario di San Giovanni in Fiore.