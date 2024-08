San Giovanni di Mileto, il Pd critica l’Amministrazione: “Frazione abbandonata, i lavori sono fonte di disagi”

Sarebbero emblematici della poca attenzione riservata alla frazione San Giovanni di Mileto i lavori in corso d’opera che interessano strade e marciapiedi. A sollevare il caso è il locale Circolo del Pd che “da anni si batte per difendere il territorio e i cittadini della frazione di San Giovanni continuamente abbandonati a se stessi”. Secondo i democratici miletesi “l’ultimo lavoro, che ancora non è stato ultimato, ha provocato disagi non solo alle persone anziane”.

“Probabilmente – sostiene il Pd – l’Amministrazione, distratta dalle parate, non sa che non si tratta di un luogo per atleti, ma è un accesso alle abitazioni. Sollecitiamo l’Amministrazione a non continuare ad abbandonare San Giovanni, perché i suoi abitanti non sono cittadini di serie B”.