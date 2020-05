San Bruno e la Pentecoste, torna “On the news” con il live streaming

“On the news” – il programma di informazione ed approfondimento condotto dallo speaker Antonio Zaffino e dal direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza – ripartirà sabato 16 maggio, in una modalità del tutto nuova: sarà infatti la pagina Facebook della trasmissione a consentire la visualizzazione del live streaming.



Il commento alle notizie, il contributo degli ospiti, la ricerca della verità dei fatti, dunque, arrivano su Facebook e avranno come sempre una varietà di esperti ed operatori di specifici settori che si alterneranno per parlare – questa volta ognuno dalla propria casa – di politica, attualità, cronaca, sport e cultura.



Si parte, quindi, sabato 16 maggio alle ore 16. Il primo appuntamento – che già era stato lanciato in occasione della diretta in occasione del trentennale dell’Arciconfraternita dell’Assunta di Terravecchia – sarà uno speciale dedicato al patrono di Serra, San Bruno, e al suo speciale ricordo nei giorni della Pentecoste. Interverranno in diretta il professor Domenico Pisani, storico dell’arte, e il dottor Antonio Cavallaro, esperto in comunicazione e studioso di scienze sociali.

Le spiegazioni concernenti il busto argenteo del Santo e gli aspetti antropologici del suo culto saranno affiancati dai cenni storico-biografici curati da Marco Primerano.