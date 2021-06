Salvini nel Reggino con Spirlì: il leader leghista fa il punto della situazione e disegna la strategia

È arrivato in Calabria un giorno prima della presentazione del candidato alla Presidenza della Regione Roberto Occhiuto per fare il punto della situazione. Visite in diversi centri del Reggino e, soprattutto, pranzo sul lungomare della città dello Stretto in compagnia dell’attuale presidente Nino Spirlì e della sua struttura. Matteo Salvini ha voluto dedicare più tempo agli leghisti calabresi per comprendere lo stato di salute del partito e disegnare la strategia più adeguata per aumentare il consenso, ma anche per apprezzare le bellezze e le specialità del territorio. Il leader del Carroccio ha voluto garantire la sua presenza “di persona” per dimostrare la differenza di approccio rispetto alle altre compagini e l’importanza data agli esponenti locali ed alla Calabria e per mandare un segnale forte anche agli alleati. Saldo sembra il rapporto con Spirlì, al quale, in caso di vittoria, toccherà la postazione di vicepresidente.