Salvini incontra Gratteri: “Chi sceglie la Lega sceglie la guerra contro la ‘ndrangheta”

“Sostegno” nell’azione condotta contro ogni forma di criminalità. È quanto è stato espresso da Matteo Salvini a Nicola Gratteri nel corso di un incontro che ha avuto nella Procura della Repubblica di Catanzaro.

“Totale sostegno – ha affermato il leader della Lega – al procuratore, simbolo della lotta alla ‘ndrangheta, con ogni mezzo necessario. Chi sceglie la Lega, in Calabria come in Emilia Romagna, sceglie la guerra contro la mafia e la ‘ndrangheta, con ogni mezzo necessario. Sostegno al procuratore Gratteri e alla sua missione per ripulire e risanare la splendida terra di Calabria”. Secondo quanto riferito dall’esponente del Carroccio, il confronto è stato “cordiale, costruttivo e positivo”.