Salvini arriva in Calabria nelle zone devastate dal maltempo

“La presenza prevista del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, oggi, in Calabria e, specificatamente, a Melito Porto Salvo per un sopralluogo sul litorale devastato dal passaggio del ciclone Harry, è un segnale concreto della grande attenzione riservata dal vice premier alla Calabria. Così il consigliere regionale della Lega Giuseppe Mattiani, che continua: “Come del resto in passato, Salvini non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla nostra regione, anche questa volta, in un momento difficile, verrà in Calabria a garantire tutto il sostegno necessario affinché tutte le zone colpite gravemente dal ciclone Harry possano rialzarsi in breve tempo e tornare al proprio splendore originario.

Per questo sento il

dovere di ringraziarlo. Oggi sarò insieme a lui a Melito Porto Salvo e nelle zone colpite dal maltempo ad

incontrare la popolazione ancora sconvolta per quanto accaduto”.