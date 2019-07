Salvini a Limbadi: “Via la ‘ndrangheta, altri 156 uomini arriveranno entro aprile 2020”

“Una bella giornata di sole, di futuro, di vittoria della legalità e sono contento che questo potrà essere uno spazio dove si studia, si cresce, si combattono mafia, camorra e ‘ndrangheta”.



Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, giunto stamattina a Limbadi, per “riconsegnare una villa confiscata alla ‘ndrangheta che verrà destinata all’attività didattica”.

Incalzato dai cronisti, il leader della Lega ha affrontato i temi caldi del momento spiegando che “noi vogliamo l’immigrazione positiva” e “in Calabria c’è bisogno di turisti che pagano e non di turisti a pagamento”.

“Questo Governo – ha affermato Salvini – nella lotta alla mafia ha una delle sue priorità e anche quest’anno, come l’anno scorso, a Ferragosto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica si terrà in Calabria”. Quanto agli uomini delle Forze dell’Ordine destinate alla nostra regione, Salvini ha precisato che “ne sono arrivati 177 e altri 156 arriveranno entro aprile 2020. Anche le ultime leggi approvate da Governo e Parlamento ci danno più forza per combattere i troppi Mancuso che ci sono in giro per l’Italia”.