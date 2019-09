Salvini a Cosenza, non autorizzata la manifestazione di protesta. Centro sociale “Rialzo” attacca la Questura

La Questura di Cosenza non ha autorizzato la manifestazione in piazza dei Bruzi ai “cittadini che in questi giorni stanno dimostrando tutto il loro dissenso nei confronti della passerella pre-elettorale di Matteo Salvini”.

A farlo sapere è il Centro sociale “Rialzo” che sulla propria pagina Facebook scrive testualmente: “La risposta del Questore, dottoressa Giovanna Petrocca, alla mobilitazione di migliaia di cosentini è un immotivato e provocatorio diniego. Questo prevede la democrazia, a cui fintamente si appellano le istituzioni di questa città?

Prefetto e Questore stanno costruendo una vergognosa e blindata passerella, in vista delle prossime regionali, per il sindaco Mario Occhiuto e Matteo Salvini.

Non possiamo accettare tutto ciò. Con ancor maggiore determinazione rivendichiamo la libertà di manifestare.

Domani scriviamo insieme una pagina importante della Cosenza civile e democratica ritrovandoci, come previsto, tutti e tutte in piazza dei Bruzi alle ore 17 per un corteo colorato, pacifico e determinato”.