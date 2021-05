Salvi i prodotti di eccellenza italiani del comparto alimentare, FdI chiede ed ottiene “le giuste disposizioni penali contro chi commette illeciti”

I prodotti del comparto agroalimentare italiano occupano da sempre i primi posti nell’Export mondiale, ambiti e desiderati in tutto il mondo e come tali vanno valorizzati ed ancor più tutelati. Questo il contenuto dell’Ordine del Giorno presentato dall’On. Salvatore Caiata di Fratelli d’Italia ed accolto in Parlamento, con cui è stato chiesto al Governo di introdurre la responsabilità da reato per le imprese che, violando le regole, commettono frodi alimentari, dannose per la salute e per l’immagine di tutto il comparto alimentare nazionale.

“Non si possono recepire normative Europee che non tutelano in alcun modo il comparto alimentare e con esso il Made in Italy, da sempre difeso dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” afferma il deputato Caiata.

“L’accoglimento di tale OdG è una vittoria per tutta l’Italia, per il Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia, attento e costruttivo nell’azione politica di opposizione, in quanto la depenalizzazione del reato di frodi alimentari avrebbe cagionato un danno incalcolabile in primis alla Salute degli Italiani”.- prosegue Caiata – “Questa è anche la risposta Italiana al Nutri-Score, poiché è certamente più utile e serio introdurre sistemi di innovazione tecnologica per la tracciabilità dei prodotti a sostegno del made in Italy” conclude il deputato di FdI.