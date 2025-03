Salvatore Suppa ancora protagonista a Sanremo: conquistato il premio “Miglior look dell’anno”

Dopo gli entusiasmanti momenti vissuti con il “Festival della canzone italiana”, Salvatore Suppa torna ad essere protagonista nel lavoro che attornia l’ambiente di Sanremo. Il 26enne di Fabrizia, insieme al suo team, ha infatti conquistato il premio “Miglior look dell’anno”. Il giovane parrucchiere ha ancora una volta meravigliato con i suoi sapienti tocchi mescolando eleganza e professionalità per un risultato brillante. All’evento “The look of the year” – approfondito anche dal “TG2 Costume e Società” – si sono confrontati aspiranti modelle e modelli dei 5 continenti che hanno dato il massimo anche grazie ad acconciature e piccoli tocchi di magia: sognando di seguire la scia di Cindy Crowford e Linda Evangelisti hanno sfilato con la voglia di chi ha il futuro davanti. Compito di chi ha agito dietro le quinte è stato quello di esaltare le potenzialità dei concorrenti facendo emergere le mille sfaccettature della bellezza. Per Suppa si è trattato di un nuovo trampolino di lancio, oltre che di un’esperienza da custodire e valorizzare.