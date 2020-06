“Saluti istituzionali” all’iniziativa del Pd vibonese, Solano replica a Carullo: “Solo strumentalizzazioni politiche”

“Il mio agire politico non ha bisogno di risposte a chicchessia. Ho sempre considerato la politica un’arte capace di costruire bellezza e non manovalanza di giornata per conto altrui. La mia idea di politica si ispira a profondi valori costituzionali e a sani principi etici. Ideali, che non solo sono rimasti immutati ma, che col tempo hanno costituito quella cornice etico-politica che sta contraddistinguendo la mia azione amministrativa e istituzionale, al Comune di Stefanaconi, nella veste di sindaco, e alla Provincia di Vibo Valentia, in qualità di presidente”.



È quanto afferma il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano che spiega: “In quest’ultimo ruolo istituzionale, sabato scorso, ho portato i saluti che si convengono alla mia funzione presidenziale, all’iniziativa organizzata dal Pd, nell’aula consiliare provinciale. Non intendo, pertanto, prestarmi a sterili strumentalizzazioni, peraltro di bassa leva, che, periodicamente, valvassini politici, nei periodi di risveglio dal letargo, eseguono per conto di, ormai autoreferenziali, capi o capetti di partito. Basta alzare lo sguardo e avere un minimo di onestà intellettuale per riconoscere che la mia è un’azione amministrativa lineare e concreta, improntata sul fare. Animata da una sana passione politica che ha come stella polare l’esclusivo interesse collettivo e del territorio che sono stato chiamato ad amministrare. Il resto – conclude – è solo ‘schizofrenia politica’”.