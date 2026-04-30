Salute, Sport e Territorio: a Lazzaro la prima colazione diventa “Identitaria”, presente la Domotek Volley

Una mattinata all’insegna della salute, dell’educazione alimentare e della valorizzazione del territorio. Si è svolto lo scorso 27 aprile, presso la “Porta d’Accesso Area Grecanica” di Lazzaro, l’importante evento “La prima colazione sana – Prodotti identitari del territorio”, un momento di confronto fondamentale sul benessere e sui corretti stili di vita.

L’iniziativa, rivolta a studenti, insegnanti e cittadinanza, ha visto una straordinaria partecipazione e ha saputo coniugare l’aspetto scientifico con quello pratico, sottolineando come la salute inizi proprio dal primo pasto del mattino.

Lo sport come testimonial di salute

A testimonianza di quanto lo sport e una sana alimentazione siano strettamente legati, la Domotek Reggio Calabria ha partecipato con orgoglio all’iniziativa. Presenti per la società il Direttore Generale, l’avvocato Marco Tullio Martino e gli atleti Simone Rigirozzo e Francesco Ciaramita, che hanno condiviso con i presenti l’importanza di una dieta equilibrata per il raggiungimento di traguardi sportivi e del benessere quotidiano.

La Scuola Protagonista

Il cuore pulsante dell’evento è stato rappresentato dai giovani. Hanno partecipato con entusiasmo gli alunni delle prime e seconde classi dell’Istituto Comprensivo Montebello Jonico – Motta San Giovanni, accompagnati dalla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Margherita Sergi. Per i ragazzi si è trattato di una vera e propria lezione di vita all’aria aperta, dove hanno appreso il valore della natura e dei prodotti locali.

Istituzioni e Interventi In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Motta San Giovanni, è intervenuta per i saluti istituzionali l’assessore con delega alla Pubblica Istruzione, Sonia Malara. Presenti inoltre Tiziana Cozzupoli (presidente Pro Loco) e Giuseppe Gioffrè (AdIE).

Sotto la moderazione di Sabrina Santagati, i lavori sono entrati nel vivo con le relazioni della biologa patologa Francesca Nava, che ha illustrato l’importanza del consumo di prodotti locali, e della nutrizionista Luana Riggio, che ha approfondito le proprietà e i benefici dell’arancia di Calabria.

Il Sapore del Territorio La mattinata si è conclusa con una degustazione guidata a cura dell’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni. I docenti Giuseppe Cupi (Cucina) e Carmelo Greco (Scienze e Cultura dell’Alimentazione) hanno proposto una colazione sana basata su prodotti tipici, come la marmellata biologica di arance, deliziando il palato di studenti e ospiti.

