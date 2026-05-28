Salute mentale, avviato il percorso per introdurre lo psicologo di base nelle Asp calabresi

Con la delibera approvata dalla Giunta regionale della Calabria, voluta dal presidente Roberto Occhiuto,.

La misura, che partirà in via sperimentale sul territorio regionale, consentirà di rafforzare i servizi territoriali e la prevenzione del disagio psicologico, attraverso una stretta collaborazione con medici di medicina generale e pediatri, garantendo risposte più rapide ed efficaci ai cittadini.

Si tratta di un risultato che va nella direzione auspicata nel corso dell’incontro promosso a Palazzo Campanella dal consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta sul tema dello psicologo delle cure primarie, al quale hanno preso parte il professor Gabriele Romeo, coordinatore della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppoanalitica di Reggio Calabria e presidente della Società italiana di riferimento, il professor Gabriele Quattrone e il dottor Agostino Punturiero.

“L’introduzione dello psicologo di base nelle Asp – dichiara Giannetta – rappresenta una scelta di civiltà e una risposta concreta ai bisogni dei cittadini. La salute mentale è una priorità delle politiche sanitarie regionali e questa decisione conferma l’impegno della Regione Calabria nel rafforzare i servizi territoriali e i Lea, mettendo al centro la persona e la prevenzione”.

Soddisfazione viene espressa anche dagli specialisti intervenuti al confronto di Palazzo Campanella, che sottolineano l’importanza di una misura capace di intercettare precocemente il disagio psicologico e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.